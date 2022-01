Çekimlerde sol kolumu kullanabildiğimi unutup düştüm

8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşıyan atv 'nin ' Destan ' dizisinde başrol oynayan Edip Tepeli , canlandırdığı ' Batuga ' karakteriyle en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Çocukken babasının kendisini öldürmeye çalışmasıyla bir daha hiç konuşmayan ve Akkız'la tanışmasıyla hayatı değişen 'Batuga'yı ekrana taşıyan Tepeli ile dizi ve özel hayatı hakkında konuştuk.Karakteri yaratma sürecinde genellikle herhangi bir oyunculuk yöntemine başvurma taraftarı değilimdir. Oyunculuk teknikleri, ekolleri bana kişiyi hep benzer sonuçlara yönelten kural kitapçıkları gibi gelmiştir. Hislerime güvenerek hareket etmeye çalışırım hep. Şimdiye kadar da beni pek yanıltmadılar. Özellikle 'Batuga' gibi çok iyi yazılmış bir karakter üzerine konuşuyorsak, hayatı algılayış biçiminiz ve derinizi ne kadar incelttiğiniz önemli oluyor sonunda. Rol zaten kendini sizde var edebiliyor. Fiziksel gerekliliklerinden bahsedecek olursak da tabii ki bolca tarih, binicilik ve aksiyon eğitimi aldık. Öğretici, keyifli ve zorlayıcı bir süreçti.Evet, 'Batuga' özel gereksinimleri olan bir birey. Çolak, topal gibi tanımlar incitici olabiliyor. Kullanmamaya gayret ediyorum. Karaktere bedensel bir form yaratmak zaten benim her zamanki süreçlerimden biridir. Nasıl yürüdüğünü, nasıl yattığını, nasıl oturduğunu, hatta nasıl dans ettiğini bilirim hep. Özellikle zorlandığımı söyleyemem. Sadece biraz acılı olduğunu söyleyebilirim. Sol bacağımı neredeyse sadece destek amaçlı kullandığım için doğal olarak sağ ayağım biraz içe basmaya başladı ve bu da diz ağrısı yapıyor. Sol elimi sürekli kasmaktan o bölgedeki kaslarda sürekli kasılmalar yaşıyorum. Fonksiyonel idmanlarla elimden geldiğince dengelemeye gayret ediyorum tabii ki.Unuttuğum hiç olmuyor, hatta bir sahnede önümdeki masayı sinirle yumruklarken kırdım ve yere düştüm. Sol kolumu gerçekten kullanabildiğim aklıma gelseydi keşke. Edip'in yere düşmesiyle sonuçlanacak bir durum yoktu ortada.Çok seviyorum hem de! Hiç öyle kendinioynadığı role kaptırıp içinde kaybolanbiri olmadım. Dolayısıyla 8'nci yüzyıldaolduğumu da düşünmedim hiçama kostümlerin bizi atmosfere sokmaaçısından çok etkili olduğunu da kabulediyorum tabii.İnsan takdir edilince çok mutlu oluyortabii ki ama seneler içerisindeoynadığım oncaoyunu, onca arkadaşımı,onca kulisve turne anısınıdüşünüyorum...Aldığımödüllerinaklımagelenşeylerlistesindeyeri bile yok. Tiyatro böyle muazzambir şey işte. Orada yaşanıyor her şeyve bitiyor. O anın tekrarı mümkün değil.Oyun bitiminde tonlarca övgü de alsanbazen bilirsin ki bu gece olmadı! Bazenalkış düşük gelir finalde ama bilirsin kibaşardım! Çok özlüyorum tiyatroyu.Ebru benim sadece partnerim, rolarkadaşım değil. Arkadaşım. Çok keyifalıyorum Ebru'yla oynamaktan da, sahnelerüzerine konuşup onları çalışmaktanda.Müthiş bir konfor. Ansambl (bir dramatikyapımdaki başlıca oyuncularınaşağı yukarı eşit öneme sahip olduğudurumdaki oyuncu kadrosu) oluşturamamışişler bir kısır döngüye girmektenkaçamıyor. Bunu oluşturabilmenin de enmakul yolu yetenek ve tecrübenin harmanlanması.Bunu başaran bir proje oldu'Destan'.İlk gördüğümde gözlerime inanamadım.Gerçekten muazzam. Şanslı hissediyorumkendimi. İnsanın hayalindekiperformansı sergileyebilmesiiçin çevresel faktörler de çokönemli. Bu açıdan dastresli açıkçası. Çünküo performansa erişemediğinizihissettiğinizdeçevreselfaktörleri suçlamayameyillidiroyuncu.Bozdağ FilmPlatosu sizdenbu bahaneleresığınmalüksünüalıyor.Kahredici bir durum. İçimde bir boşluk hissediyorum düşündükçe. Kendimi onun yerine koyunca savaşmak değil ölmek istiyor içim. Sarılmak istiyorum hayal ettiğim o çocuğa. Zor soğutuyorum kalbimi. 'Batuga' kadar becerikli değilim bu konuda. İlk bölümde özellikle 'Batuga'nın çocukluk sahnelerini izlerken tutamadım kendimi. Ağladım. Sonra baktım sağıma, Ebru'nun da gözler dolu. Hah dedim tamam, delirmemişim.Sabrı... 'Akkız'ın bir repliği vardı; "Sen nasıl dayandın?" diye soruyordu 'Batuga'ya. Uğrunda mücadele ettiği her şeyin onun karşısında saf tutuyor olmasına rağmen doğru bildiğinden hiç taviz vermeden bu kadar sabredebilmeyi göze almış olması hayranlık uyandırdı bende. Evet, sabır göze alınan bir şeydir. Meyvesini hiç vermeyebilir ve zaman sadece eksilir.Bizim için muazzam. Sürekli konuşuyoruz. Oyunculuktan bahsetmediğimiz bir gün yok. Hep konuşuruz birbirimizin işlerini. Birlikte de iş yapıyoruz çok. Birlikte oynadık, oyun çevirdik, oyuncu-yönetmen olduk... Çocuk oyununda prens-prenses bile olduk biz Ayşe'yle. 'Destan'ın da her bölümünü birlikte izliyoruz. Zaten emin olamadığım bir kısmı Ayşe'ye sormadan emin olamam yaptığımdan. Pusulam o benim.Hoş geldi! Ben ona çok düşkünüm vallahi! Seçimi de hiç ona bırakamam. Kusura bakmasın. Geçen rica ettim bir kere 'Baba der misin?' diye. Tam iki buçuk kez baba dedi. Bence o da beni seviyor.Bu işler Ayşe'nin değil ki ben ona yardımcı olayım. Her çocuğun ihtiyaçları farklı oluyor tabii ama Müjgan'ın dilinden ve ihtiyaçlarından anlıyorum diyebilirim.