Elif Sanchez: Caz da söylerim ama türküler benim evim

YETENEK SİZİ BİR YERE GETİRİR VE ORADA BIRAKIR

- Hem Türkiye'de, hem Amerika'da ciddi bir müzik eğitimi almışsınız. Eğitim ve içten gelen yetenek arasında nasıl bir sentez oluşturdunuz?

- Ben çalışmanın gücüne inanan bir insanım. En iyi yerlerde eğitim alın ya da almayın. Yetenek sizi belli bir yere götürür fakat orada da bırakır. Albümler, şarkılar, konserler yeteneğin sihirli bir şekilde ortaya çıkardığı şeyler değildir. Ben çok çalışarak, zorlanarak ama asla vazgeçmeyerek buradayım ve öyle ilerliyorum. Hepimiz başarı hikayelerini masal gibi dinliyoruz. O yüzden de hayattan mucizeler bekliyoruz hep. Bir gün hayat bize de bir şans verecek gibi. Bu yüzden de hayat akıp gidiyor. Aslında o başarı hikayelerinin gerçek versiyonlarını dinlesek o yolun ne kadar taşlı ve zorlu bir yol olduğunu anlarız. Hayat önümüze bir çok fırsat koyuyor. Bizim kalkıp o fırsatları değerlendirmemiz lazım. Benim hikayem de öyle yeteneğin eğitime onun da azme dönüştüğü bir hikaye. Bütün başarılarımın arkasında hep bir başarısızlık hikayesi var ama yıllar geçtikte onların başarısızlık değil ders olduğunu anladım. Bunu anlamam benim hayata bakışımı değiştirdi ve daha da azimlendim.