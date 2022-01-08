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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Irmak Arıcı’nın Antalya çıkarması

Irmak Arıcı’nın Antalya çıkarması
Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türsad (Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği) ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikte, önceki akşam Irmak Arıcı sahneye çıktı. Başarılı sanatçı birbirinden güzel şarkılarını geceye katılan davetliler için seslendirdi. Sahnede yaklaşık iki saat kalan Arıcı, Antalyalılara ve turistlere unutulmaz bir konser verdi. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, kırmızı renkteki kıyafeti ile göz kamaştırdı. Arıcı, Türsad Başkanı Bülent Bilgiç ve yazar Muhammed Gömük'ten kendisine takdim edilen plaketi aldı.
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Irmak Arıcı’nın Antalya çıkarması
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