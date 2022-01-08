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Giriş Tarihi: 8.1.2022 11:59

Leonardo DiCaprio denizde genç sevgilisiyle aşka geldi! Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio'nun 150 milyon dolarlık tatili!

Leonardo DiCaprio denizde genç sevgilisiyle aşka geldi! Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio’nun 150 milyon dolarlık tatili!

Leonardo DiCaprio, yeni yıl tatilini sevgilisi Camila Morrone ve arkadaşlarıyla 150 milyon dolarlık yatla St. Barts Adası'nda geçiriyor. Oscar ödüllü dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ile tatilinde adeta aşka geldi. Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ile denizdeki romantik halleri kameralara yakalandı.

Hollywood'un Oscar ödüllü oyuncusu Leonardo DiCaprio kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ile yine gündemde.

47 yaşındaki yıldız Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile çıktığı yeni yıl tatili için her zamanki gibi St. Barths Adası'nı tercih etti.

Birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri ayrılacakları konuşulan çifte, üç yıldır gittikleri ada tatilinde Lukas Haas ve bir arkadaşı eşlik etti.

Güneşlenirken ve alışveriş yaparkan görüntülenen DiCaprio 150 milyon dolarlık süperyatta kalıyor. Sevgilisiyle denizde samimi şekilde görüntülenen Oscar'lı oyuncu, genç sevgili tercihleriyle dikkat çekiyor.

Leonadro DiCaprio, daha önce aralarında Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal gibi ünlü modellerin de bulunduğu birçok kişiyle romantik ilişkiler yaşadı. Bazılarıyla evliliğin eşiğinden döndü.

23 YAŞ FARKI SAVUNMASI

Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, Oscar'lı oyuncu ile birlikteliğine dair 'yargılamalar'dan şikayet etmişti.

Morrone, DiCaprio ile aralarındaki 23 yaş farka değinerek, "Hollywood'da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı" demişti. (MEGA)

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Leonardo DiCaprio denizde genç sevgilisiyle aşka geldi! Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio'nun 150 milyon dolarlık tatili!
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