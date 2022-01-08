Leonardo DiCaprio denizde genç sevgilisiyle aşka geldi! Dünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio’nun 150 milyon dolarlık tatili!

Hollywood'un Oscar ödüllü oyuncusu Leonardo DiCaprio kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ile yine gündemde.
47 yaşındaki yıldız Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile çıktığı yeni yıl tatili için her zamanki gibi St. Barths Adası'nı tercih etti.
Birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri ayrılacakları konuşulan çifte, üç yıldır gittikleri ada tatilinde Lukas Haas ve bir arkadaşı eşlik etti.
Güneşlenirken ve alışveriş yaparkan görüntülenen DiCaprio 150 milyon dolarlık süperyatta kalıyor. Sevgilisiyle denizde samimi şekilde görüntülenen Oscar'lı oyuncu, genç sevgili tercihleriyle dikkat çekiyor.
Leonadro DiCaprio, daha önce aralarında Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal gibi ünlü modellerin de bulunduğu birçok kişiyle romantik ilişkiler yaşadı. Bazılarıyla evliliğin eşiğinden döndü.
23 YAŞ FARKI SAVUNMASI
Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, Oscar'lı oyuncu ile birlikteliğine dair 'yargılamalar'dan şikayet etmişti.