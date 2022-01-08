Şarkıcı Seçil Gür’den sitem var: Türkler sarışını soğuk esmeri sıcak buluyor

Serdar Ortaç'ın sevgilisi olarak adını duyuran şarkıcı Seçil Gür, Türkiye'de sarışınlığın dezavantaj olduğunu iddia etti: "Coğrafya kaderdir. Sarışınım ve sarışın olduğum için tepki çekiyorum. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen kabul ediliyor. Halbuki ben son derece samimi, sevecen ve tatlı olduğumu düşünüyorum.''
Gür'e eski sevgilisi Serdar Ortaç'ın "Bana annem 'Esmerden şaşma' derdi" sözlerine "Bu Serdar'ın sahne repliğidir. Hemen her konserinde bunu söyler. Ne bana ne eski eşine bir gönderme! Üstüme alınmıyorum, orada Serdar sahne şovu yapıyor" diye cevap vermişti.