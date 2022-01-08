Şarkıcı Seçil Gür’den sitem var: Türkler sarışını soğuk esmeri sıcak buluyor

Serdar Ortaç'ın sevgilisi olarak adını duyuran şarkıcı Seçil Gür, Türkiye'de sarışınlığın dezavantaj olduğunu iddia etti: "Coğrafya kaderdir. Sarışınım ve sarışın olduğum için tepki çekiyorum. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen kabul ediliyor. Halbuki ben son derece samimi, sevecen ve tatlı olduğumu düşünüyorum.''