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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Şarkıcı Seçil Gür'den sitem var: Türkler sarışını soğuk esmeri sıcak buluyor

Şarkıcı Seçil Gür’den sitem var: Türkler sarışını soğuk esmeri sıcak buluyor

Geçmişte Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla gündem olan şarkıcı Seçil Gür sitem etti. Seçil Gür "Coğrafya kaderdir. Sarışın olduğum için tepki çekiyorum. Türkiye'de sarışınları soğuk, esmerleri sıcak buluyorlar" dedi.

Serdar Ortaç'ın sevgilisi olarak adını duyuran şarkıcı Seçil Gür, Türkiye'de sarışınlığın dezavantaj olduğunu iddia etti: "Coğrafya kaderdir. Sarışınım ve sarışın olduğum için tepki çekiyorum. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen kabul ediliyor. Halbuki ben son derece samimi, sevecen ve tatlı olduğumu düşünüyorum.''

Gür'e eski sevgilisi Serdar Ortaç'ın "Bana annem 'Esmerden şaşma' derdi" sözlerine "Bu Serdar'ın sahne repliğidir. Hemen her konserinde bunu söyler. Ne bana ne eski eşine bir gönderme! Üstüme alınmıyorum, orada Serdar sahne şovu yapıyor" diye cevap vermişti.

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Şarkıcı Seçil Gür'den sitem var: Türkler sarışını soğuk esmeri sıcak buluyor
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