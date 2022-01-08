Seren Serengil Finlandiya’da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!

Ünlü sunucu Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, adeta ölüm kalım savaşı verdi.
Organları iflas etmek üzere olan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için yeniden ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyon sonrası ekranlara geri döndü. Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Seren Serengil, önceki gün "1.5 kilo almışım" açıklamasında bulunmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Seren Seregil'in bu kez paylaşımlarında takipçilerini bir sürpriz karşıladı.
Son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil'in merhum sanatçı Öztürk Serengil'in kızı olduğunu bilmeyen yoktur. Peki Seren Serengil'in Finlandiya'da yaşayan iki erkek kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?
Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Seren Serengil, annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.Seren Serengil son olarak sosyal medya hesabından babası Öztürk Serengil'den olan erkek kardeşlerini paylaştı.
Seren Serengil, kardeşlerine olan sevgisini ortaya koydu. Seren Serengil kardeşi Timur Serengil'in fotoğrafına "Burnumda tütüyorsunuz" notunu düştü.
Yeğenin de fotoğrafını paylaşan Serengil,"Yeğenim kendi yaş kategorisinde Finlandiya jimnastik şampiyonu oldu. Gurur duyuyorum" notunu düştü.
"BANA EN ÇOK BENZEYEN..."
"Bu da bana en çok benzeyen kardeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum." yazan Serengil'in kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekti.