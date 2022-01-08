Sosyete skandalında yeni gelişme! Eşi 4 yaşıdaki oğluna içki içirmişti... Şafak Susamcıoğlu: Lütfen çocuğumu o aileden kurtarın

'TEHDİT VE ŞANTAJA MARUZ KALDIM'

Eski eşinin ailesi tarafından davadan geri çekilmesi için tehdit ve şantajlara maruz kaldığını söyleyen mağdur eski damat, "Alexandra'nın her fotoğrafında elinde uyuşturucu madde var. Adalete güveniyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Masis Ailesi'nden evladımı kurtarın. Dikran ve Yasemin'in 5 yaşında oğulları var, kendi çocuklarının başına gelseydi tepkileri ne olurdu? Ama benim evladımın başına geliyor, bu konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Kendilerini temiz, sosyetik bir aile olarak göstermeye çalışıyorlar. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil" dedi.