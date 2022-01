Sosyete skandalında yeni gelişme! Eşi 4 yaşıdaki oğluna içki içirmişti... Şafak Susamcıoğlu: Lütfen çocuğumu o aileden kurtarın

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in 4 yaşındaki oğluna şarap içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş adamının kızı Alexandra Lisa Masis'in 8 yıl önce evlenip 1 yıl önce boşanma davası açtığı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa gidip eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden olayla ilgili şikayetçi olmuştu. Davada önceki gün takipsizlik kararı çıktı. Savcılık, Alexandra Masis'in bir videoda oğluna içirdiği sıvının alkol olup olmadığının belli olmadığına kanaat getirip içeceğe 'renkli sıvı' dedi.