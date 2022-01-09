Giriş Tarihi: 9.1.2022

Dünya yıldızlarının tuhaflıkları

Şov dünyasının ünlü isimleri birbirleriyle sadece eğlence sektöründe değil, tuhaf istek ve takıntılarıyla da yarışıyor! Dünya çapında milyonlarca hayranı olan yıldızların kimisi kapı tozlarına takmış durumda, kimisi ise eski sevgilisinin ismini söyleyemiyor. Yabancı ünlülerin kulağa tuhaf gelen rutinlerini, isteklerini ve takıntılarını sizin için derledik...