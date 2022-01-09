Dünya yıldızlarının tuhaflıkları

KALİFORNİYA'DA ÖZEL İÇECEK YAPTIRIYOR
İNGİLİZ şarkıcı ve söz yazarı Adele
, özel kokteyl olarak hazırlattığı içeceği içmeden bir gün bile atlatmıyor. Kaliforniya
'da özel olarak üretilen içeceğin yanı sıra ünlü şarkıcı tütün de kullanıyor.
MASAJ MASASI OLMAZSA OLMAZI!
GÜNDEMDEN düşmeyen popçu Justin Bieber
, 10 lüks marka otomobilini, masaj masasını ve özel jetini yanına almadan turneye çıkmıyor. Bieber, ayrıca hafif yiyeceklerle beslenme konusunda takıntı derecesinde titizlik gösteriyor.
TRAFİK FOBİSİ VAR
GEÇTİĞİMİZ yıllarda ülkemize de gelen Amerikalı pop şarkıcı Christina Aguilera
, trafikten nefret ediyor! Ünlü yıldız bir yere giderken trafiğe takılmamak için polisin kendisine refakat edip yolu açmasını talep ediyor.
PUTİN'LE TANIŞMAK İSTİYOR
ÜLKEMİZE sık sık tatile gelmesiyle de basında yer alan Lindsay Lohan
, Rusya
'da bir talk şova katılmak için birbirinden tuhaf isteklerde bulunarak gündem oldu. Ünlü oyuncu programa çıkmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tanışmak, 1 yıllık vize, özel jet ve 650 bin dolar istemişti.
KAHVE BAĞIMLISI!
GRAMMY ödüllü şarkıcı Taylor Swift, dünyaca ünlü bir kahve markasının bağımlısı! Amerikalı şarkıcı, her gün sabah üst üste, bir büyük boy soğuk karamel latte, bir büyük boy buzlu Americano ve soya sütü içmeden güne başlayamıyor.
PRENSES DİANA FANI
SKANDALLAR kraliçesi Britney Spears, takıntı derecesinde Prenses Diana hayranı! Gittiği her yerde, giyinme odasında Diana'nın resminin olmasını isteyen Spears'a yakın kaynaklar, monarşi hayranı olan şarkıcının konuşurken sık sık Diana'dan bahsettiğini söylüyor.
KAPI TOZLARINA ALERJİSİ VAR
90'LI yıllara damga vuran isimlerden Justin Timberlake, sağlığı konusunda çok hassas! Mikroplara karşı takıntılı olduğu bilinen şarkıcının özellikle kapı tozlarına alerjisi var. Ünlü şarkıcı-oyuncu, bulunduğu yerlerdeki kapıların tozunun 2 saatte bir alınmasını istiyor.
GIDIKLANMAKTAN HOŞLANIYOR
BARBADOSLU şarkıcı Rihanna, çıktığı turnelerde otellerde kaldığı odaya hayvan desenli kürk halı serilmesini istiyor. Milyonlarca hayranı olan popçu, yere çıplak ayakla bastığında ayağının gıdıklanmasından hoşlanıyor.
'JUSTİN' DİYEMİYOR
ÜNLÜ oyuncu Selena Gomez, 2014 yılında ayrıldığı eski sevgilisi Justin Bieber'ın adını takıntı haline getirmiş! Gomez, ekibinde Justin adında biriyle çalışmak istemiyor. Eğer çalışmak zorunda kalırsa veya eskiden tanıdığı arkadaşlarından birinin adı Justin ise o kişilere takma isim vererek sesleniyor.
MODA TUTKUNU
POPUN kraliçesi Beyonce'nin rapçi eşi Jay-Z, tam bir kıyafet aşığı! Rapçinin evinde kendisine ait tam 7 kıyafet odası bulunuyor. Modaya düşkün olan Jay-Z'nin bir diğer tuhaf alışkanlığı ise, jöle şekerlemeler yemeden duramaması.
EBRU AYAZ