ÜNLÜ popçu Hande Yener
, önceki akşam Etiler
'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, yılbaşında Belarus
'ta birlikte sahne aldığı İbrahim Tatlıses
'in kovide yakalanmasıyla ilgili şu yorumda bulundu: "Konser de yılbaşı da çok güzel geçti. İbrahim Bey
beni korkuttu pozitif çıkınca, ben de hemen bir test yaptım neyse ki benim sonucum negatif çıktı." Son dönemde tartışma konusu olan kadın şarkıcıların sahne kıyafetleriyle ilgili ne düşündüğü sorulan Yener, "Armut dalında güzeldir" yanıtıyla herkesi şaşırttı.