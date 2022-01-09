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Giriş Tarihi: 9.1.2022 14:47

Oyuncu Hakan Aydın tek celsede boşandı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Oyuncu Hakan Aydın tek celsede boşandı!

Sıfır Bir ve Eşkiya Dünya Hükümdar Olmaz dizisiyle adını duyuran oyuncu ve görüntü yönetmeni Hakan Aydın eşi Hilal Aydın ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 'Şeddad' karakterine hayat veren oyuncu Hakan Aydın kariyerine Sıfır Bir ve EşkiyaDünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle başladı. Aynı zamanda görüntü yönetmeni 43 yaşındaki Hakan Aydın bir süredir Hilal Aydın ile evliydi.



BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Oyuncu Aydın, fikir anlaşmazlığı yaşadığı eşi Hilal Aydın ile boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açan çift geçtiğimiz gün görülen duruşmaya katılım sağladı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Hakan Aydın ve Hilal Aydın i'ın duruşması 10 dakika sürerken taraflar birbirlerinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

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Oyuncu Hakan Aydın tek celsede boşandı!
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