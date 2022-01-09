Oyuncu Hakan Aydın tek celsede boşandı!

Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 'Şeddad' karakterine hayat veren oyuncu Hakan Aydın kariyerine Sıfır Bir ve EşkiyaDünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle başladı. Aynı zamanda görüntü yönetmeni 43 yaşındaki Hakan Aydın bir süredir Hilal Aydın ile evliydi.





BOŞANMA DAVASI AÇILDI



Oyuncu Aydın, fikir anlaşmazlığı yaşadığı eşi Hilal Aydın ile boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açan çift geçtiğimiz gün görülen duruşmaya katılım sağladı.

TEK CELSEDE BİTTİ



Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Hakan Aydın ve Hilal Aydın i'ın duruşması 10 dakika sürerken taraflar birbirlerinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.