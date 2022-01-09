Pop müziğin kraliçesi Hande Yener açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! "Armut dalında güzeldir"

Şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yener, "Önceden ses ön planda olurdu şimdi ise kıyafetler" açıklamasına yanıt verdi.
Yılbaşında Belarus'da İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşması sorulan Hande Yener, "Çok güzeldi, konser de yılbaşı da çok güzel geçti. Sonrasında döndük hemen test falan olduk, korktuk acaba bir şey olmuş mudur diye" dedi.
Muhabirlerin "İbrahim Bey covid olup atlattığını açıkladı" sorusuna Yener "İbrahim Bey beni korkuttu pozitif çıkınca, ben de hemen bir test yaptım neyse ki benim negatif çıktı. Covidsiz bugünlere geldim bakalım bu kışı da atlatırsak tamamen kurtulacağız gibi hissediyorum" dedi.
Son dönemde sahne kıyafetlerinin tartışıldığı ve bazı sanatçıların "Önceden ses ön planda olurdu şimdi ise kıyafetler" açıklamaları hatırlatılınca, "O zaman ben özlü bir söz ile geceyi bitireyim, 'Armut Dalında Güzeldir' diyorum" diyerek güldü.
"ARKADAŞLARIM 'KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDIN?' DEDİLER"
2020 yılında geçirdiği rahatsızlıktan sonra "Yeniden doğdum" açıklamasını yapan 48 yaşındaki popçu, fit haliyle ilgili olarak, düzenli spor yaptığını söylemişti.
Yeni şarkısı için çekilen iddialı fotoğrafları hakkında ise Hande Yaner, "Arkadaşlarım kalça estetiği mi yaptırdın? diye sordu" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
"BEN CESUR YÜREĞİM"
Geçtiğimiz günlerde sahneye cesur kıyafetiyle çıkan Hande Yener için hayranlarından "Hande cesaretine hayranız" sesleri yükselmişti. Yener ise bu seslere karşılıksız kalmayıp, "Ben cesur yüreğim" diyerek kahkaha atmıştı.
Popçu, son zamanlarda çok konuşulan sahne kıyafetleri hakkında, "Artık sahne kıyafetlerinden başka bir şey tartışılmıyor. Herkes buradan yürüyor. Ben de diyorum ki; 'Sesten yürüyelim, şarkılardan yürüyelim, sahne enerjisinden yürüyelim, onları görelim'. Video atsınlar hep fotoğraf atıyorlar" demişti.