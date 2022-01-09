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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Sevgilisinin parasını yedi iddiası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sevgilisinin parasını yedi iddiası
TÜRKİYE erkek sutopu takımı oyuncusu Yiğithan Hantal iddiaya göre, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olan sevgilisine cep telefonu aldırıp taksitleri ödemeyince hakkında dava açılmıştı.



Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hantal'ın, daha sonraki sevgilisi Gaye Kurt'a da cep telefonu aldırıp, kredi kartını kullandığı iddia edildi. Kadın, aylar geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapmayan sporcudan şikayetçi oldu. Kurt, Hantal'ın kız kardeşinin kendisini bir suç örgütü liderinin yeğeni ile tehdit ettiğini de öne sürdü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hantal, sevgilisinin kendisine gönüllü sponsorluk yaptığını, kendi rızası ile para verdiğini, ilişkileri bittikten sonra gönül rızası ile verdiği parayı geri istediğini belirterek iddiaları kabul etmedi.



Tehdit iddialarının odağındaki kız kardeş Zeynep Beşparmak da suçlamayı reddetti. Savcılık, 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunduğu gerekçesiyle' Beşparmak'a 2.5 yıl hapis istemiyle dava açtı.
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Sevgilisinin parasını yedi iddiası
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