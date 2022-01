Tarihi ve sanatı bir arada sunan Yeditepe Bienali

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı 'nın işbirliği ile düzenlenen Yeditepe Bienali 'nin ikincisi önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. 'Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı' temasıyla İstanbul'la özdeşleşmiş dört mekânda düzenlenen bienal, iki ay boyunca ziyarete açık olacak. Süleymaniye Külliyesi İmaret Daruzziyafe 'de başlayıp, Nuruosmaniye Camii mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı'nda sürecek Yedikule Bienali, Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi zenginliği ve derinliğiyle tam bir şölen... Mimar Sinan 'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii ve çevresi zaten başlı başına büyük bir miras. Tarih ve sanat iç iç geçmiş durumda. Şimdi bu bölge 2. Yeditepe Bienali sayesinde sanatseverlerin kopamayacağı, her noktasında farklı feyz alacağı bir atmosfere büründü. Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün sanatımızdaki iyilik ve güzellik anlayışının kaynağının kitabımız Kur'an-ı Kerim ve alemlere rahmet Peygamber Efendimiz olduğunun altını çizerek, "Güneşin tüm evreni ışıttığı gibi, bize de hayatımızın her alanında ve sanatımızda yol göstermekte, ilham vermekte, motivasyon sağlamaktadır. Bu kaynaklara ne kadar yaklaşırsak o derece sanat, yani yapmak eyleminde de başarılı olur, ne kadar uzaklaşırsak da o derece özümüzden koparız' demişti. İşte bienalin en özgün çalışması yine buradan hareketle ortaya çıktı.Kuran-ı Kerim'in kalbi sayılan Yasin Suresi'nin suya yaptığı titreşimi, ses frekansı olarak etrafa yansıtan bir tasarım herkesin dikkatini çekiyor. Darüzziyafe 'nin bahçesinde yer alan eser Yasin Suresi'nin suyun yapısını değiştiren özelliği üzerine kurgulanmış. Bienal ziyaretçileri bu esere pirinç bir iletkenden dokunarak, Yasin Suresi'nin bedenlerindeki yansımasını da interaktif olarak hissedebiliyorlar. Eser, Münih'te yaşayan ve oradaki Haus der Kunst Müzesi 'nin Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat imzasını taşıyor. Karpat, "Burada su Kuran okuyor, bu yeni bir tavizdir. Suyun, Kuran'ı okuyuşunda titreşim haline verdiğimiz zaman buna pirinçle dokunduğunuz an sizin vücudunuza temas ediyor ve sizin vücudunuzdan kan alınırsa ve yine bu cihaza bağlanırsa aynı sese dönüşüyorsunuz" diyor. Sanat, "Allah'ı aramakmış meğer" der üstat Necip Fazıl... Bu eser de bunu kanıtlar nitelikte. Ülkemizin sanat duruşuna ve yaklaşımına yakışan bu bienali kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.