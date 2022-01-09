Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet yaşamını yitirdi!

Akdemir, ünlü piyanistin 2016'dan bu yana, uğradığı boykotlar nedeniyle maddi imkansızlık içinde olduğunu kaydederek, "Sadece şimdiye kadar piyasaya sürülmüş plaklarından gelen teliflerle geçimini sağlıyordu. Kendisine destekte bulunmak üzere konserler ayarlamak için sürekli belediyelerle, kültür merkezleriyle görüşme içindeydim." şeklinde konuştu.

En son Blet'in 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) "Türk Osmanlı Rapsodisi" etkinliği düzenlemesi için anlaşma sağladıklarını anlatan Akdemir, "Gösterinin reklamları bugün yapılmaya başlamıştı, hatta biletler satışa çıkmıştı, fakat nasip olmadı." dedi.

Akyürek, Blet'in 7 Ocak'ta İsviçre'ye, Türk kökenli bir arkadaşına ziyarette bulunmak üzere gittiği, ardından Fransa'ya geçip annesini ziyaret ettikten sonra 25 Ocak'ta Türkiye'ye dönmeyi planladığı bilgisini paylaştı.