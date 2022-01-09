Türkiye erkek sutopu takımı oyuncusu Yiğithan Hantal’a dolandırıcılık suçlaması!

Kadın, aylar geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapmayan sporcudan şikayetçi oldu. Kurt, Hantal'ın kız kardeşinin kendisini bir suç örgütü liderinin yeğeni ile tehdit ettiğini de öne sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hantal, sevgilisinin kendisine gönüllü sponsorluk yaptığını, kendi rızası ile para verdiğini, ilişkileri bittikten sonra gönül rızası ile verdiği parayı geri istediğini belirterek iddiaları kabul etmedi.