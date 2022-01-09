Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Seda Sayan’dan milyonluk karar! Birkaç ay önce aldığı Boğaz’a nazır lüks villayı…
Giriş Tarihi: 9.1.2022 14:31 Son Güncelleme: 9.1.2022 14:48

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’dan milyonluk karar! Birkaç ay önce aldığı Boğaz’a nazır lüks villayı…

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’dan milyonluk karar! Birkaç ay önce aldığı Boğaz’a nazır lüks villayı…

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, geçtiğimiz sene Büyükdere'den Boğaz'a nazır aldığı villayla alakalı radikal bir karar aldı. Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda olan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarla zaman zaman adından söz ettiriyor. Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın Bodrum’da 3 villası, Londra’da da bir evi var.

Kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, geçtiğimiz mayıs ayında Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Villasını tadilata sokan bu süreçte de otelde kalan ünlü isim, villasını satmaya karar verdi.

Türkiye'nin emlak zengini sanatçılarından olan Seda Sayan, Gayrettepe'den Boğaz'a taşınmaya karar vermişti. Birkaç ay önce dört milyon dolara villa alan sanatçı, bir süredir evinde tadilat yaptırıyordu.

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Hürriyet'in haberine göre; tadilat devam ederken otelde kalmayı tercih eden 59 yaşındaki Sayan, tamamlanan eve taşınmaktan vazgeçmiş.

Sakin bir bölgede yer alan bu villa yerine şehir merkezinde oturmaya devam edecek olan Seda Sayan'ın, evin satışı için avukatına talimat verdiği iddia edildi.

Tadilat süresince Maslak'ta lük bir otelde konaklayan ünlü şarkıcının, baştan aşağı yenilenen villa için 10 milyon dolar istediği öne sürüldü.

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Sahne enerjisi, sempatikliği ve dobralığı ile yıllardır Türk halkının gönlünde taht kuran ve zirveden hiç inmeyen şarkıcı, yaptığı akıllı yatırımlarla biliniyor.

Ünlü sanatçının, iddialara göre İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da üç villası ve Londra'da bir evi bulunuyor.

EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan’dan milyonluk karar! Birkaç ay önce aldığı Boğaz’a nazır lüks villayı…
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