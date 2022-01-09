Ünlü şarkıcı Seda Sayan’dan milyonluk karar! Birkaç ay önce aldığı Boğaz’a nazır lüks villayı…

Kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, geçtiğimiz mayıs ayında Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Villasını tadilata sokan bu süreçte de otelde kalan ünlü isim, villasını satmaya karar verdi.
Türkiye'nin emlak zengini sanatçılarından olan Seda Sayan, Gayrettepe'den Boğaz'a taşınmaya karar vermişti. Birkaç ay önce dört milyon dolara villa alan sanatçı, bir süredir evinde tadilat yaptırıyordu.
Hürriyet'in haberine göre; tadilat devam ederken otelde kalmayı tercih eden 59 yaşındaki Sayan, tamamlanan eve taşınmaktan vazgeçmiş.
Sakin bir bölgede yer alan bu villa yerine şehir merkezinde oturmaya devam edecek olan Seda Sayan'ın, evin satışı için avukatına talimat verdiği iddia edildi.
Tadilat süresince Maslak'ta lük bir otelde konaklayan ünlü şarkıcının, baştan aşağı yenilenen villa için 10 milyon dolar istediği öne sürüldü.