Yalan tanıklıkla suçlanıyor

Oyuncu Uğur Arda
Aydın'a İBB Şehir Tiyatroları
oyuncuları Nazife Aksoy
ve Mana Alkoy
'u taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Aydın'ın 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. İstinafa taşınan dosyada mahkemede tanık olarak dinlenen oyuncu Ayşegül İşsever
, ifadesini değiştirerek tacizin söz konusu olmadığını söyledi. Bunun üzerine Nazife Aksoy, yalan tanıklık suçlamasıyla İşsever hakkında suç duyurusunda bulundu.
'DEFALARCA TACİZ ETTİ'
İddiaya göre olay 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Şehir Tiyatroları'nda yaşandı. Oyuncu-yönetmen Uğur Arda Aydın, provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u taciz etmiş ancak Alkoy kendisinden şikayetçi olmamıştı. Aydın bu defa 2019'da bir diğer meslektaşı Nazife Aksoy'u taciz etti. Bunun üzerine Aksoy olayın defalarca tekrarlandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Aydın'a, iki sanatçıya 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilerek dava açılmıştı. Ardından Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmedildi. Tanık olarak dinlenen Ayşegül İşsever olayı şöyle anlatmıştı: "Nazife bana Uğur Arda'nın kendisini dudağının kenarından öptüğünü söyledi."
'FARKLI ALGILANDIM'
İsitnafa taşınan davada İşsever'in yeni ifadesi Uğur Arda tarafından dosyaya eklendi. İşsever, "Mahkemede verdiğim ifadenin farklı algılandığını, tutanağa söylediğimin farklı geçtiğini gördüm. İfadem şu şekildedir: Nazife Aksoy'un iddia ettiği gibi bir olay yaşanmamıştır. Nazife Aksoy, olayın olduğu zaman herhangi bir tepki vermemiş, tacize uğradığına dair bir şey söylememiştir" deyince bunun üzerine Aksoy, yalan tanıklık suçundan İşsever'e dava açtı.