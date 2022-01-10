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Giriş Tarihi: 10.1.2022 06:56 Son Güncelleme: 10.1.2022 08:00

Deniz Seki ve Melek Mosso birbirine girdi! ‘Biz özel değil miyiz abla?’

Deniz Seki ve Melek Mosso birbirine girdi! ‘Biz özel değil miyiz abla?’

Bir araştırma şirketi, 2021'in En İyi Şarkıcıları olarak Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ı seçti. Deniz Seki bu duruma "Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu listeyi. Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!" diye tepki gösterdi. Melek Mosso da Seki'yi hedef aldı: "Abla biz özel değil miyiz?"

Deniz Seki, bir araştırma şirketinin "Türkiye'de 2021'in En İyi Şarkıcısı" anketi sonucunda çıkan sanatçılarla ilgili açıklamaları, müzik dünyasında yeni bir polemiğin başlamasına neden oldu.

Araştırma şirketinin "2021'in En İyi Şarkıcıları" diye yaptığı paylaşımda sonuçlara göre Melek Mosso, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık'ın 'en iyi şarkıcı' seçildiğini açıklayınca Deniz Seki'den sert tepki geldi.

Deniz Seki, bu paylaşıma "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri! Neye göre, kime göre? Bu kadar 'özel yorumcu' varken hem de!" şeklinde yaptığı yorum kafaları karıştırdı.

Yapılan araştırmalar sonucu 2021 yılının "En İyi Şarkıcısı" seçilen Melek Mosso, Deniz Seki'nin sert yorumuna karşılık "Abla biz özel değil miyiz" şeklinde bir yanıt verdi.

Listede yer alan Hadise, Zeynep Bastık gibi isimlerin vereceği yanıtlar merak konusu oldu.

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Deniz Seki ve Melek Mosso birbirine girdi! ‘Biz özel değil miyiz abla?’
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