Diz kapağını kırmıştı! Apar topar ameliyata alınan Ebru Yaşar’dan haber var

Şarkıcı Ebru Yaşar, dün talihsiz bir kaza geçirdi. Aracından inerken dizinin üzerine düşen ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen Yaşar hemen ameliyata alındı.
Başarılı geçen operasyonun ardından Ebru Yaşar son durumunu sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı:
"Sevenlerim, dostlarım. Kırılan dizim için yapılan ameliyatım başarı geçmiş. Arayan, mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı yaşadım ama daha iyiyim. Bu vesileyle katılmak üzere söz verdiğim tüm organizasyonlarım için de üzgünüm. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere..."
NE OLMUŞTU?
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, geçen akşam Maslak'ta bir mekanda sahneye çıkmıştı. Yeni yılın ilk konserinde yoğun ilgi gören Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşatmıştı.
Kırmızı sahne kıyafeti ve zarafetiyle büyüleyen Yaşar, "Eminim hepiniz üçüncü aşınızı olmuşsunuzdur. Bu korona yüzünden aramıza mesafe girdi. Umarım kimse bu hastalığı yaşamaz. Bir an önce biter. Sağlık ve mutlu yıllar diliyorum" demişti.
Yaşar, sahne sonrası ise talihsiz bir kaza geçirdi. Ertesi sabah düşerek diz kapağını kıran sanatçı, ameliyata alındı.