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Giriş Tarihi: 10.1.2022 15:44 Son Güncelleme: 10.1.2022 15:51

Hakan Peker genç stilist ile aşk mı yaşıyor? Şarkıcı Hakan Peker'in keyfi yerinde...

Hakan Peker genç stilist ile aşk mı yaşıyor? Şarkıcı Hakan Peker’in keyfi yerinde...

Şarkıları ile 90'lara damga vuran isimlerden olan Hakan Peker bir süredir ortalarda görünmüyordu. 60 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker son olarak Arnavutköy'de genç stilist Bensu Gürses ile objektife yansıdı. Baş başa kahve içen Hakan Peker ile Bensu Gürses'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Hakan Peker “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna bakın ne yanıt verdi...

90'ların sevilen şarkıcılarından Hakan Peker, önceki gün Arnavutköy'de stilist Bensu Gürses ile objektife yansıdı. Baş başa kahve içen ikili, görüntülendiklerini fark edince gülümsedi.

Daha önce "Instagram'dan sevgili buldum ve görücü usülü evlenebilirim" açıklamasıyla gündem olan Hakan Peker, mekân çıkışında soruları yanıtladı.

Hürriyet'in haberine göre; bir mekânda kahve içen Hakan Peker ile Bensu Gürses'in keyifli halleri dikkat çekti. İkili sohbet esnasında sık sık kahkaha attı.

HERKES GİBİ BENİM DE ARKADAŞIM VAR

Muhabirlerin sorduğu "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna şarkıcı önce sessiz kaldı, sonra "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var" yanıtını verdi.

Konuşmasına devam eden Peker, "Daha önceki açıklamalarım pandemi döneminde espri amaçlıydı. Bensu uzun zamandır arkadaşım. Bir sevgilim yok. Ama umut ediyorum aşk beni bulacak" dedi.

60 yaşındaki şarkıcı, 2012 yılında evlendiği Arzu Öztoprak'la 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanmıştı.

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Hakan Peker genç stilist ile aşk mı yaşıyor? Şarkıcı Hakan Peker'in keyfi yerinde...
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