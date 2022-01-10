‘Karadeniz müziği beni çok etkiliyor’

Trabzon
'da şehit olan Eren Bülbül
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik
'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin müziklerine Fahir Atakoğlu
imza attı. Film vizyona girmeden fragmanlarındaki 'Heyamo
' türküsüyle beğeni toplayan Atakoğlu, filmin müziklerini hazırlama sürecini şöyle anlattı: "1.5 sene önce senaryoyu okuduğumda çok ilgimi çekti. Bu üzücü olayı basından takip etmiştim. Nisan 2021'de müzikleri hazırlamaya başladım. Bütün filmlerin müziklerini hazırlarken insan hikayelerini ele alıyorum. Bu filmde o duyguları dışa vurmak ve Karadeniz
tınılarıyla anlatmak önemliydi. Karadeniz zaten müziğiyle beni çok etkileyen bir bölge. Enstrümanları daha iyi anladım. Kemençeyi, elektronik aletler ve başka seslerle birleştirerek mermiye de bir ses verdik." Atakoğlu, gerçek hayat hikayelerini anlatan film çekmenin kurgu filmlerden çok daha zor olduğunu da sözlerine ekledi.