‘O kadar büyütülecek bir durum yok’

ŞARKICI Demet Akalın
, sahne performansı sonrası gazeteciler ile karşılaştı. Akalın, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Deha Bilimlier
ve modacı Gülşah Saraçoğlu
'nun yasak aşk yaşadıklarının ortaya çıkması ile ilgili konuşmuştu. Olay sonrası Saraçoğlu, ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti. Akalın, bu konuyla ilgili "Arkadaşlar trafiği felç ettik. Ne güzelsin Beşiktaş" diyerek soruları geçiştirdi. Bilimlier'in eşinin boşanma davası açıp açmadığını soran muhabirlere ise "O kadar büyütecek bir durum yok, abartmayın" diyerek aracına bindi.