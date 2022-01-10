Sahne sonrası kaza geçirdi

ÜNLÜ sanatçı Ebru Yaşar
, önceki akşam Maslak
'ta bir mekanda sahneye çıktı. Yeni yılın ilk konserinde yoğun ilgi gören Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.
Kırmızı sahne kıyafeti ve zarafetiyle büyüleyen Yaşar, "Eminim hepiniz üçüncü aşınızı olmuşsunuzdur. Bu korona yüzünden aramıza mesafe girdi. Umarım kimse bu hastalığı yaşamaz. Bir an önce biter. Sağlık ve mutlu yıllar diliyorum" dedi. Yaşar, sahne sonrası ise talihsiz bir kaza geçirdi. Ertesi sabah düşerek diz kapağını kıran sanatçı, ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yaşar'a birçok isim de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.