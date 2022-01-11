İhanet acısına kanka desteği

Gülşah Saraçoğlu
ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan şarkıcı Deha Bilimlier
, bu olay sonrası avukat eşi Aslı Bilimlier
'in kendisini eve almadığını açıklamıştı. Yaşanan kavgalar sonrası morali bir hayli bozuk olan Aslı Bilimlier önceki gün Özlem Yıldız
ve Emine Ün
'ün de aralarında bulunduğu yakın arkadaşları ile Suadiye'de bir mekanda bir araya geldi. Yaşadığı olayın etkisinde kalan ve ne yapacağını bilmeyen Bilimlier, arkadaşlarından fikir aldı.
Tolga Karataş
'tan geçtiğimiz aylarda boşanan Emine Ün ve Sinan Serter
ile yıllar önce yollarını ayıran Özlem Yıldız, arkadaşlarına uzun süre dil döktü. Aslı Bilimlier'in dostlarının yanında sürekli ağladığı görüldü. Deha Bilimlier ile üç çocukları olan Aslı Bilimlier'in evliliklerinin gidişatına çocukları da düşünerek karar vereceği öğrenildi.