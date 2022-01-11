Irmak Arıcı: “Bu sektör yalan bir dünya”

Irmak Arıcı Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. "Gece gibi gönlüm", "Mühür", "Mevzum Derin", "Kula Bela" şarkılarından sonra son parçası "Asık Suratım" ile dinleyenlerden büyük beğeni toplayan Irmak Arıcı, dinleyicileri istediği sürece müzik yapmaya devam edeceğini söyledi. Programda zor zamanlar geçirdiğinden ve çok fazla manipüle edildiğinden bahseden Arıcı, "Manipülasyonlara dayanmıyorum. Bu sektör çok yalan bir dünya. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Belki de benim hayal ettiğim samimiyet bu değildi. Zor şeyler yaşadığın zaman yanında kimsenin kalmadığını görüyorsun. İyiyken seni sürekli arayan soran insanların daha sonra kuş gibi uçup gittiğini görüyorsun. Dolayısıyla bu çok ağır bir şey" dedi.
Asık Suratım şarkınla yine iyi bir çıkış yakaladın. Bu şarkının hikâyesi nedir?
Sözü ve müziği Rıza Pelek'e ait. Rıza da bu şarkıyı çok güzel söylemişti. Bir arkadaşım şarkıyı bana gönderdi. Araba sürekli dinlediğim şarkıların hit olacağına dair bir inancım vardır. Bu şarkıyı da sık sık arabada dinledikten sonra biz de yapabilir miyiz diye düşündük. Sonrasında düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı ve başladık. Şimdilik şarkı güzel gidiyor ve çok mutluyum.
Peki bundan sonrası için gözüne kestirdiğin bir şarkı var mı yoksa kendi şarkınla mı devam edeceksin?
Aslında 'Esmer' diye çok sevdiğim bir şarkı var. Ama Samsun Bey (Demir) niyeyse onu çıkarmak istemiyor. Ama o ne derse ona inanırım. Aslında şu an güçlü ve slow bir parça arıyoruz. Bulamadığımız takdirde benim yazdığım şarkılara döneriz diye düşünüyorum.
Yazdığın şarkılarda duygu yoğunlukları çok fazla hissediliyor. 20'li yaşlarının başında biri neler yaşamış ve bunları bu şekilde kağıda dökmüş olabilir?
Aslında ben hiç göstermesem de çok duygusal biriyim. Bazen duygularımı çok içimde yaşadığım için karşımdakiyle konuşmadığım, bazen belki konuşmaya değer bulmadığım ya da o kadar değer vermediğim için yazmayı tercih ediyorum. Aslında ortaokulda da böyle bir şarkı serüvenim vardı. O zaman da hiç sevgilim yokken "Hani ayrılmazdık, hani teselli bulmazdık" diye bir şey yazmıştım. Sonra "Gece gibi gönlüm", "Mühür", "Mevzum Derin", "Kula Bela" şarkıları sırasıyla geldi. Ben de bu kadarını hayal edemezdim. Bir veteriner hekimdim ama sana ne kapılar açılacağını bilmiyorsun. Bugün olduğum yerde çok mutluyum. İyi ki bir şeyler vesile olmuş ve ben bu şarkıları yazmışım.
"BU SEKTÖR YALAN BİR DÜNYA"
Müzik kariyerinde iddialı ve sivri çıkışlar yerine daha sakin bir şekilde yol almayı tercih ediyorsun diyebilir miyim?
Aslında sektörde çok fazla manipüle ediliyorsun. "Şunu yapman lazım. Şöyle giyinmen lazım. Bunu demen lazım" diye sürekli seni bir kalıba sokmaya çalışıyorlar. Ben başından beri hiçbir zaman öyle ukalalık yapayım, küstah bir tavra bürüneyim gibi bir şeyim olmadı. Olmadığı için de sanırım Allah bana daha çok verdi. Dolayısıyla bir şarkı tutar, tutmaz bu işler nasip kısmet işi. Mesela ben Erzurum'da mutfakta yazdığım şarkılarla bugün burada oturabiliyorum. Biraz kaderci olmak lazım. Nerden geldiğini ve ne olduğunu da unutmamak lazım. Ama çok manipüle ediliyorsun.
Peki bu manipülasyonlara nasıl dayanıyorsun?
Dayanmıyorum. Seninle çok samimi konuşuyorum ve bence bu sektör çok yalan bir dünya. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Belki de benim hayal ettiğim samimiyet bu değildi. Zor şeyler yaşadığın zaman yanında kimsenin kalmadığını görüyorsun. Sen iyiyken seni sürekli arayan soran insanların sonra kuş gibi uçup gittiğini görüyorsun. Dolayısıyla bu çok ağır bir şey. Bizde sürü psikolojisi var ya; Sürü nereye giderse fikir de oraya gidiyor. Bu yüzden yalan bir dünya. Ama ben o yalan dünyadaki gerçekten hayallerime sahip çıkmış dinleyicileri bırakmak istemediğim için hala sektördeyim. Yoksa giderdim…
Vazgeçme ve bırakma noktasına geldiğin bir an oldu mu?
Zor bir dönemden geçtim ve hala da geçiyorum. Ama dediğim gibi dinleyicilerimi bırakamam. Bunun farkındayım. Bu yüzden onlar istediği ve desteklediği sürece buradayım ve yerimde kalacağım.
Peki bu süre içinde ne yapılması ne yapılmaması gerektiğini öğrendin?
Artık biraz sessizleştim. Daha neşeli ve eğlenceli tavrımı artık herkese göstermemem gerektiğini düşünüyorum. Ama yine aynı karakterdeyim. Karşımdaki insan da iyi niyetli ve güler yüzlüyse duvar koyamıyorum.
"HAYALLERİM HEP OYUNCULUK ÜZERİNEYDİ"
Bir röportajında "Küçükken ünlü olmayı hayal ederdim" demişsin. Bu hayali kimi izleyerek kuruyordun?
Aslında oyuncu olarak bir ünlü olmak hayalim vardı. Asmalı Konak dizisinde Nurgül Yeşilçay'ın çocuğunu oynasak diye kuzenimle hep konuşurduk. Hayallerim oyunculuk üzerineydi. Ama aynanın karşısına geçip tarakla falan da şarkı söylemişliğim çok vardır.
Oyunculukla devam etmeyi düşünüyor musun?
Bir dijital platformda yer alacak, çok güzel bir dizi projemiz vardı. Ama son anda iptal oldu. Güçlü senaryosu olan bir işte oynamak isterim. Aksi takdirde sırf oynamak için bir işte oynamaya gerek yok.
Peki müzik dünyasında kim gibi olmak istersin?
Sezen Aksu gibi olmak isterim. O çok büyük bir dev ve onu çok seviyorum. Çizgisini hiç bozmadan, çok güzel şarkılar üreterek güzel bir yere gelmiş bir kadın. Onun gibi olmak çok isterim.
Sana bir şeyi beğendirmek ya da seni bir şeye ikna etmek zor mudur?
İstemediğim bir şeyse onu yapmam çok zordur. Çok zor bir insan değilim ama istemediğim şeyleri yapmam biraz sıkıntılı. İkna edilmem için çok konuşulması ve eksisinin, artısının anlatılması lazım.