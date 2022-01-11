Irmak Arıcı: “Bu sektör yalan bir dünya”

Irmak Arıcı Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. "Gece gibi gönlüm", "Mühür", "Mevzum Derin", "Kula Bela" şarkılarından sonra son parçası "Asık Suratım" ile dinleyenlerden büyük beğeni toplayan Irmak Arıcı, dinleyicileri istediği sürece müzik yapmaya devam edeceğini söyledi. Programda zor zamanlar geçirdiğinden ve çok fazla manipüle edildiğinden bahseden Arıcı, "Manipülasyonlara dayanmıyorum. Bu sektör çok yalan bir dünya. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Belki de benim hayal ettiğim samimiyet bu değildi. Zor şeyler yaşadığın zaman yanında kimsenin kalmadığını görüyorsun. İyiyken seni sürekli arayan soran insanların daha sonra kuş gibi uçup gittiğini görüyorsun. Dolayısıyla bu çok ağır bir şey" dedi.

Asık Suratım şarkınla yine iyi bir çıkış yakaladın. Bu şarkının hikâyesi nedir?

Sözü ve müziği Rıza Pelek'e ait. Rıza da bu şarkıyı çok güzel söylemişti. Bir arkadaşım şarkıyı bana gönderdi. Araba sürekli dinlediğim şarkıların hit olacağına dair bir inancım vardır. Bu şarkıyı da sık sık arabada dinledikten sonra biz de yapabilir miyiz diye düşündük. Sonrasında düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı ve başladık. Şimdilik şarkı güzel gidiyor ve çok mutluyum.

Peki bundan sonrası için gözüne kestirdiğin bir şarkı var mı yoksa kendi şarkınla mı devam edeceksin?

Aslında 'Esmer' diye çok sevdiğim bir şarkı var. Ama Samsun Bey (Demir) niyeyse onu çıkarmak istemiyor. Ama o ne derse ona inanırım. Aslında şu an güçlü ve slow bir parça arıyoruz. Bulamadığımız takdirde benim yazdığım şarkılara döneriz diye düşünüyorum.

Yazdığın şarkılarda duygu yoğunlukları çok fazla hissediliyor. 20'li yaşlarının başında biri neler yaşamış ve bunları bu şekilde kağıda dökmüş olabilir?

Aslında ben hiç göstermesem de çok duygusal biriyim. Bazen duygularımı çok içimde yaşadığım için karşımdakiyle konuşmadığım, bazen belki konuşmaya değer bulmadığım ya da o kadar değer vermediğim için yazmayı tercih ediyorum. Aslında ortaokulda da böyle bir şarkı serüvenim vardı. O zaman da hiç sevgilim yokken "Hani ayrılmazdık, hani teselli bulmazdık" diye bir şey yazmıştım. Sonra "Gece gibi gönlüm", "Mühür", "Mevzum Derin", "Kula Bela" şarkıları sırasıyla geldi. Ben de bu kadarını hayal edemezdim. Bir veteriner hekimdim ama sana ne kapılar açılacağını bilmiyorsun. Bugün olduğum yerde çok mutluyum. İyi ki bir şeyler vesile olmuş ve ben bu şarkıları yazmışım.