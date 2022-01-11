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Giriş Tarihi: 11.1.2022 09:47 Son Güncelleme: 11.1.2022 10:04

İzzet Yıldızhan'ın 'külotla da sahneye çıkmayın ya' sözleri Hande Yener'i çıldırttı! Ünlü şarkıcıdan olay yanıt!

İzzet Yıldızhan’ın ’külotla da sahneye çıkmayın ya’ sözleri Hande Yener’i çıldırttı! Ünlü şarkıcıdan olay yanıt!

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında konuştu. Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıları hedef alarak, "Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" dedi. Polemik yaratan bu sözlerin ardından Hande Yener'den yanıt gecikmedi. Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor" diyerek tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Türk pop müziğinin önde gelen isimleri Hadise, Gülşen, Simge ve Hande Yener gibi isimlerin konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler son dönemde sık sık gündem oluyor.

Sanatçıların sahne kıyafetleri sanatçıları ve vatandaşları da ikiye böldü. Bir kısım kadınların sahnede istediği kostümleri giyebileceğini savunurken bir kısım da bu durumu teşhircilik olarak yorumluyor.

"MAYOYLA SAHNE OLMAMALI"

Şarkılarının yanı sıra bir kadına attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelen İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

Etiler'de ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ve kadın sanatçıların kıyafet tercihlerini doğru bulmadığını savunan Yıldızhan, şu sözlerle polemiği başlattı:

"Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı. Ekranda bunu görmek istemiyorum. Peçe ile de sahneye çıkın demiyorum. Bir sanatçının yakışır vaziyette sahneye çıkması gerekir."

"ÜLKEYE REZİL OLANLAR AHKAM KESİYOR"

Sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Hande Yener, Yıldızhan'ın bu sözlerine sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yener, şöyle konuştu:

"Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" cevabını verdi.

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İzzet Yıldızhan'ın 'külotla da sahneye çıkmayın ya' sözleri Hande Yener'i çıldırttı! Ünlü şarkıcıdan olay yanıt!
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