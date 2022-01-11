İzzet Yıldızhan’ın ’külotla da sahneye çıkmayın ya’ sözleri Hande Yener’i çıldırttı! Ünlü şarkıcıdan olay yanıt!

"Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı. Ekranda bunu görmek istemiyorum. Peçe ile de sahneye çıkın demiyorum. Bir sanatçının yakışır vaziyette sahneye çıkması gerekir."