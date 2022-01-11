Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sorularını kimler hazırlıyor? Ah şu milyoner soruları

Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster? bir bilgi yarışmasının çok ötesi. İzlerken sadece beyin jimnastiği yapmıyorsunuz, son derece renkli karakterlerle, bir o kadar şaşırtıcı hayat öyküleriyle tanışıp, son günlerin moda deyimiyle başka evrenleri (Metaverse) fethediyorsunuz.

Yarışmayı cazip kılan en büyük etkenlerden biri de soruların ilginçliği. Cuma akşamı yarışmada yine şahane bir soru vardı: "1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? a) Savcıyı kızdırıp dayak yiyerek b) Hakimi kandırıp yerine geçerek c) Müvekkilini kazara vurup yaralayarak d) Kendisini kazara vurup öldürerek..."

Yarışmacının da bildiği doğru cevap "d" şıkkıymış meğer. Yani avukat, celse sırasında kendini kazara vurup öldürüvermiş. Bilmiyordum. Vallahi bir yaşıma daha girdim...

Yarışmadaki bir başka ilginç soru ise kullandıkları aletlerle özdeşleşen meslek gruplarıyla ilgiliydi. "Doktor ve steteskop" doğru cevabı aranırken şıklardan biri de "Tesisatçı ve çatal"dı. (Buradaki çatalın hangi çatal olduğunu açıklamaya gerek yok sanırım) Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun gülmemek ve durumu açık etmemek için verdiği olağanüstü çabayı ise hayranlıkla izledim.

Artık eminim, Türkiye'nin en yetenekli mizah ekibi, Milyoner'in Soru Bankası'nda çalışıyor.