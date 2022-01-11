Seren Serengil’in eski görümcesi Eylem İpek Şafak’a büyük şok! Mahkeme kararını verdi

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı ve magazin programı yorumcusu Seren Serengil 2020 yılında boşandığı Yaşar İpek ile teknedeki görüntüleri magazine yansımıştı. Seren Serengil'in bu fotoğrafların photoshoplu olduğunu iddia ederek görümcesi Eylem İpek Şafak'ı suçlamıştı.