Süperstar Ajda Pekkan’dan Hakan Altun itirafı

Geçtiğimiz yıllarda Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşadığı iddia edilmiş ve bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Altun, Pekkan'la aynı sahneyi paylaşmış, geceden bir fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşmıştı.
Bu iddialar üzerine ilk açıklamayı Hakan Altun yapmıştı. Sanatçı, aşk haberlerini yalanlayarak " Ajda Hanım'la müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır"" demişti.
Ardından açıklama yapan Ajda Pekkan, "Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!" demişti.
Tüm yaşananlardan aylar sonra Ajda Pekkan'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Bugün Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına telefonla bağlanan Süperstar, bu konunun sorulunca Altun hakkında konuştu.
Usta sanatçı, "Ben Hakan'a hayrandım, Hakan da bana. Elektriklenme olmuştum benim tarafımdan olmadı. Karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor" ifadelerini kullandı.