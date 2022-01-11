Trabzon Galasında gözyaşları sel oldu

Trabzon
'da şehit olan Eren Bülbül
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin Trabzon özel gösterimi yoğun katılımla gerçekleşti. Gösterime Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül
, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik
ile birlikte oyuncular Rahman Beşel
, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Kemal Balıbaş
, Atay Yıldız
katıldı. Film gösteriminin sonunda şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in aileleri gözyaşlarını tutamadı. 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini 10 günde 500 bin kişi izledi.