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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Trabzon Galasında gözyaşları sel oldu

Trabzon Galasında gözyaşları sel oldu
Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin Trabzon özel gösterimi yoğun katılımla gerçekleşti. Gösterime Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik ile birlikte oyuncular Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Kemal Balıbaş, Atay Yıldız katıldı. Film gösteriminin sonunda şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in aileleri gözyaşlarını tutamadı. 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini 10 günde 500 bin kişi izledi.
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Trabzon Galasında gözyaşları sel oldu
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