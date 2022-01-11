Türkiye nefesini tuttu Esra Erol’u izledi! Niyazi Bey’in herkesi şaşırtan kararı…

Esra Erol'da programında Fatih ve Sevda arasında yüzleşme gerçekleşmiş. Sevda'nın babası canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulunarak ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı, başka bir eş buldu.'' demişti.

Bulunan eş ise evli ve bir çocuk babası olan Niyazi Bey'di. Canlı yayında ise Esra Erol, Sevda Hanım, annesi Hatice, Niyazi Bey ve eşi Zeliha Hanım canlı yayında karşı karşıya geldi. Sevda'nın annesiyle arasında bir şey olamadığını sadece canı sıkıldığı ve ailesinin kıymetini anlaması için ailesine böyle bir şey yaptığını anlatan Niyazi Bey dünkü yayında ben kimseyle dargın olamam, huyum bu! Hatice Hanım ile de dargın olamam. Babasının bu tavırlarına tahammül edemeyen kızı Fatoş ise, "Annem güçlü dursun. Babam Hatice hanımla ilişkisini kesmediği sürece evimize giremez. Ben anneme bakarım" sözleriyle annesine doğru kararı vermesi için destek oldu. Bu sözler karşısında Niyazi Bey "Ben artık huzur istiyorum, ailemin yanına dönmek istiyorum" diyerek kararını verdiğini söyledi.