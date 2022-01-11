Yılın düğünü

İŞ, siyaset ve sanat hayatının ünlü isimleri, BVS Group'un yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız
ve Tuğçe Kara
'nın Kuruçeşme'deki düğününde buluştu. Geceye İzzet-Yasemin Özilhan, Emine-Tuncay Özilhan, Yüksel Mermer
, Celal Adan
, Nihat Özdemir
, Oğuz Çarmıklı, Semra Tümay, Orhan Gencebay
, Ajda Pekkan
, Ferman Toprak, Beyhan Benardete, Funda Arar, Polat Yağcı, Mustafa Süzer, Fatih Ürek, Kubat, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Yalçın ve Gül Şahin, Mehmet Aslan, Zeynep Aslan, Murat Karabova, Serkan Kalkmaz gibi isimler katıldı.
Davetlilerin şıklık yarışına girdiği yılın düğününde konukları BVS Group Yönetim Kurulu üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız karşıladı. Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış, Tuncay Özilhan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan evlenen çifte kutlama telgrafı, MHP Lideri Devlet Bahçeli ise çiçek gönderdi.
EVLİLİK CÜZDANINI SÜPER STAR VERDİ
NİKAH
sonrası Yıldız çifti, evlilik cüzdanını Ajda Pekkan'ın elinden aldı. Süper Star çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Orhan Gencebay ise 'Bir ömür boyu berhudar olun' temennisinde bulundu. Ebru Gündeş ve Cenk Eren'in sahneye çıktığı düğüne gönderilen çiçekler ile otel bahçeye döndü.