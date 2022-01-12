İzzet Yıldızhan ile Hande Yener kavgası büyüyor! Ünlü sanatçı sert çıktı: "Eğer yüreği varsa paylaşımına ismimi yazsın"

"Ben açıklamamda kimsenin adını vermedim. Ben Hande Yener için söylemedim bunu. Eğer yüreği varsa paylaşımına ismimi yazacak. Bana soru sorulduğunda asla isim vermedim. Hande Yener'in benim için yazdıklarını hakaret sayarım. Hakkı yok yani. Doğru bulmadığı bir konuda beni eleştirebilir ama ölçü olmalı."