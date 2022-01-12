Niyazi bey’in kararı tüm Türkiye’yi şaşırttı

Hafta içi her gün atv
'de yayınlanan 'Esra Erol
'da Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7.38 izlenme oranı ve yüzde 26.05 izlenme payı alarak birinci oldu. Programda Sevda'nın babası "Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı, başka eş buldu" demişti. Bu eş evli ve bir çocuk babası olan Niyazi Bey
'di.
Yayında Sevda Hanım
, annesi Hatice Hanım
, Niyazi Bey ve eşi Zeliha Hanım
karşı karşıya geldi. Niyazi Bey, Sevda'nın annesiyle arasında bir şey olmadığını, sadece canı sıkıldığı için ailesine böyle bir şey yaptığını söyledi. Kızı Fatoş
ise, "Babam Hatice ile ilişkisini kesmediği sürece evimize giremez" sözleriyle annesine destek oldu. Niyazi Bey ise "Artık huzur istiyorum, ailemin yanına dönmek istiyorum" diyerek kararını verdi.