Seren Serengil eski eşi Yaşar İpek’e dava açtı! Sisi dinlendi

Davaya konu olan olay 5 Mayıs 2020 tarihinde yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Yaşar İpek o dönemde henüz boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'i, Seyhan Soylu'nun evinde tehdit etti. Hazırlanan iddianamede sanık İpek'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen, program sunucusu ve sosyal medya fenomeni Seyhan Soylu " O tarihte Yaşar İpek'in, Ebru Gündeş ile olan yazışmalarını Seren Serengil'e söylemiştim. Yaşar İpek evime silahlı adamlarla gelmişti, bize hakaret ve tehditte bulundu" dedi.
Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tanık olarak dinlenen Seyhan Soylu katıldı.
"İKİNİZİ DE VURACAĞIM"
Seyhan Soylu ifadesinde "Yaşar İpek'i uzun yıllardır tanırım, babası eski sevgilim olur. O tarihlerde taraflar arasında büyük kavga vardı, sanık o tarihlerde hem bana hem Seren' sosyal medya üzerinden hakaretler ediyordu. Yine o tarihte Yaşar İpek'in, Ebru Gündeş ile olan yazışmalarını Seren Serengil'e söylemiştim. Zaten o tarihte tarafların arasındaki ilişki bitmişti. Yaşar İpek, Seren Serengil'in peşini bırakmıyordu.
O gün Seren Serengil benim evimdeydi. Kapım tekmelendi, ne olduğunu anlamadık. Yaşar İpek evime silahlı adamlarla gelmişti, bize hakaret ve tehditte bulundu. Bize 'İkinizi de vuracağım, delik deşik edeceğim' dedi. Bana 'Karaktersizsin, Ebru Gündeş ile olan mesajlarımı neden gösteriyorsun' şeklinde konuştu. Ben bu konu ile ilgili şikayetçi oldum" dedi.
Hakim Yaşar İpek ve Seren Serengil'in gelecek celsede dinlenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
"YAŞAR İPEK BENİM ÜVEY OĞLUM SAYILIR"
Seyhan Soylu duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Seyhan Soylu açıklamasında " Bugün mahkemeye davet edildiğimde çok yakın tarihte yaşanan acıları yenilemiş oldum. Seren Serengil'in Yaşar İpek ile olan büyük aşkının neden bittiğini halen çözmüş değilim. Olaya keşke müdahil olmasaydım diyorum. Bazen büyük aşklar her iki tarafında birbirini kıskanmasından dolayı bitiyor.
Birkaç kere evi bastılar. Ben şuan Yaşar İpek'ten şikâyetçiyim ama yine de onun dramatik hayatına ve hayatın içinde yapmış olduğu o tramvatik günlerini de bilirim. Ben Yaşar'ı çok küçüklüğünden bilirim. Babasıyla çok büyük bir aşk yaşamıştım. Benim üvey oğlum sayılır. Benim için Yaşar İpek çok değerlidir. Seren Serengil kardeşim gibidir, çok severim" dedi.
"BERGEN VE HALİS'İN İLİŞKİSİNE DÖNECEKTİ"
Açıklamasına devam eden Soylu "İkisinin Yaşamış olduğu bu aşk çok ibret alınmalı. Allah kimsenin başına vermesin. Bu ilişki bitmemiş olsaydı ilişki Bergen ve Halis Serbes'in ilişkisine dönecekti. Serene her an bir şey yapabilirdi. Barışmak için kıskandırmalar vardır. İşte Yaşar İpek o tarih de Ebru Gündeş ile yazışıyordu. Seren ile Yaşar'ın ilişkilerinin bitmesinin sebeplerinden biri de Ebru Gündeş'tir. O tarihte Yaşar Ebru'nun konserlerine gidiyordu. Maalesef ki durum bu noktaya geldi. Hem yuvaları yıkıldı hem de bir sürü rezillikler oldu.
Seren'in ilişkisinin bitme sebeplerinden biriydi Ebru Gündeş İle Yaşar İpek'in o zaman flört etmeleri. Bir arkadaşımız yemek vermişti o zaman Yaşar bana mesajları göstermişti. Yaşar, Seren İle beni barıştır diye bana baskı yapıyordu.