Seren Serengil eski eşi Yaşar İpek’e dava açtı! Sisi dinlendi

"BERGEN VE HALİS'İN İLİŞKİSİNE DÖNECEKTİ"



Açıklamasına devam eden Soylu "İkisinin Yaşamış olduğu bu aşk çok ibret alınmalı. Allah kimsenin başına vermesin. Bu ilişki bitmemiş olsaydı ilişki Bergen ve Halis Serbes'in ilişkisine dönecekti. Serene her an bir şey yapabilirdi. Barışmak için kıskandırmalar vardır. İşte Yaşar İpek o tarih de Ebru Gündeş ile yazışıyordu. Seren ile Yaşar'ın ilişkilerinin bitmesinin sebeplerinden biri de Ebru Gündeş'tir. O tarihte Yaşar Ebru'nun konserlerine gidiyordu. Maalesef ki durum bu noktaya geldi. Hem yuvaları yıkıldı hem de bir sürü rezillikler oldu.