Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme!

SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA



Bugün görülmeye devam eden duruşmaya geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyat geçiren Seren Serengil ve taraf avukatları katılım sağladı. Mahkeme huzurunda beyanda bulunan Serengil, "Önceki ifademdekileri aynen tekrar ediyorum 20 yıllık televizyoncuyum. Söz konusu iddialar Can Tanrıyar'ın eski eşi Petek Dinçöz tarafından defalarca söylenmiş haberi yapılmış şeylerdir. Ayrıca dosyayı incelediğimde asılsız iddialar vardır kabul etmiyorum. Ben sanatçıyım basından bir arkadaş görüşmek istediğinde görüşebilirim. Görüştüğümüzde yaklaşımı farklı oldu. Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor. Ben sadece eski eşine yaptığı eylemleri diğer insanlara duyurmak istedim. Hakaret kastım yoktur. " dedi.