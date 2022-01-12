Taha Tatlıcı’nın komşusuna kötü haber! ’Apartmandaki lambayı kırdı’ deyip davalık olmuştu...

İstanbul'da yaşadıkları rezidansta günlerce parti vererek alt kat komşusunu bıktıran iş insanı Taha Tatlıcı, geçtiğimiz günlerde karakola şikayet edildi. Ünlü iş insanı Taha Tatlıcı, ikamet ettiği Beşiktaş'taki evinde haftanın biden fazla günü parti veriyordu.
Akşam saatlerine kadar süren partide yüksek sesle müzik dinleniyor ve gürültü oluyordu. Alt kat komşusu Tatlıcı'nın bu partilerinden dolayı site yönetimine sürekli şikayette bulunuyor ve rahatsızlığını Tatlıcı'ya söylüyordu.
YANGIN ALARMINI ÇALIŞTIRAN SİGARA DUMANI
İddiaya göre 17 Mayıs günü yeniden parti veren Taha Tatlıcı'nın arkadaşları içtikleri sigara nedeniyle binanın yangın alarmının çalışmasına neden oldu. Site yönetiminin duruma müdahale etmesi ardından alt kattaki komşu Nako Y. ile Taha Tatlıcı arasında gerilim oldu. Yine iddiaya göre parti sonrası, Nako Y.'nin evine gelerek kapıyı tıklayarak kaçmaya başlayan Tatlıcı, komşusunun lambasını kırdı. Polisi arayarak yardım isteyen genç kadın, Tatlıcı'dan şikayetçi oldu. Partideki herkes evden kaçarak uzaklaştı.
KOMŞU ŞİKAYETİ
Olayla ilgili ifadesine başvurulan Taha Tatlıcı, arkadaşının doğum günü olduğunu ve kendi evinde küçük bir kutlama yaptıklarını söyledi. Olay nedeniyle yangın alarmı çaldı ve ben de site yönetimini arayarak özür diledim. Kimseyle bir problemim yok ve kimsenin lambasını kırmadım diyerek suçlamaları reddetti.
Savcılık, Tatlıcı'nın komşusunu kasten rahatsız edip huzur ve sükununu bozmak için hukuka aykırı davranmadığına karar verdi. Bu gelişme üzerine dosya kapandı.