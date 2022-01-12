Taha Tatlıcı’nın komşusuna kötü haber! ’Apartmandaki lambayı kırdı’ deyip davalık olmuştu...

YANGIN ALARMINI ÇALIŞTIRAN SİGARA DUMANI

İddiaya göre 17 Mayıs günü yeniden parti veren Taha Tatlıcı'nın arkadaşları içtikleri sigara nedeniyle binanın yangın alarmının çalışmasına neden oldu. Site yönetiminin duruma müdahale etmesi ardından alt kattaki komşu Nako Y. ile Taha Tatlıcı arasında gerilim oldu. Yine iddiaya göre parti sonrası, Nako Y.'nin evine gelerek kapıyı tıklayarak kaçmaya başlayan Tatlıcı, komşusunun lambasını kırdı. Polisi arayarak yardım isteyen genç kadın, Tatlıcı'dan şikayetçi oldu. Partideki herkes evden kaçarak uzaklaştı.