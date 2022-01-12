Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak ’Yalnız Kurt’ gümbür gümbür geliyor!

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için geri sayım sürerken, yayınlanan son fragman ise heyecanı daha da artırdı. Belli ki dizi başladıktan sonra mafya, derin devlet ve kripto ilişkiler üzerine çokça kafa yoracağız.
atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'tan aksiyon dolu yeni fragman! Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor
Senaryo ve yapımın Osman Sınav gibi ülkemizde bu türün yaratıcısı olan tecrübeli bir isimden çıkması, diziyle ilgili umut ve beklentilerimi artırıyor.
Kurtlar Vadisi ile Türk dizi tarihinde adeta milat yerine geçen yeni bir kulvarı inşa eden Osman Sınav'ı iyi tanırım. Yakın tarih ve Türk kültürü üzerine son derece bilgilidir.
Haberlerin satır aralarını analiz etmeyi iyi bilir. Mafyatik ilişkiler ve derin devlet konularıyla ilgili adeta bir puzzle ustasıdır. Üstelik kendi hikayelerine kaynak oluşturacak olay ve karakterleri, gerçek hayatın içinden seçer ve senaryoya dönüştürür.
İşte bu nedenle NATO'ya üye olduğumuz 1950'li yıllardan başlayarak, ülkemizin başına örülen çorapların tek tek sayılıp döküleceği Yalnız Kurt'u büyük bir merakla bekliyorum.
Bu arada yılların tecrübesi Cihan Ünal'ın sadece sesiyle bile bir yapımı nasıl domine ettiğini fragmanlarda bir kez daha gördüm. Harika metinler, Cihan Ünal'ın etkileyici sesiyle hayat bulup, adeta insanın içine işliyor.