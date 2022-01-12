Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak ’Yalnız Kurt’ gümbür gümbür geliyor!

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için geri sayım sürerken, yayınlanan son fragman ise heyecanı daha da artırdı. Belli ki dizi başladıktan sonra mafya, derin devlet ve kripto ilişkiler üzerine çokça kafa yoracağız.

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'tan aksiyon dolu yeni fragman! Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor



Senaryo ve yapımın Osman Sınav gibi ülkemizde bu türün yaratıcısı olan tecrübeli bir isimden çıkması, diziyle ilgili umut ve beklentilerimi artırıyor.