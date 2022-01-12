Uyuşturucu partisine eş baskını! Ciciş Kardeşleri işletmeci kocasıyla basıp ihbar etti!

Skandalları ile gündeme sık sık gelen Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler bu kez Bodrum'da yakayı ele verdi. Boşanma aşamasında olan genç kadın, komşularının kendisine haber vermesiyle eşinin evlerinde 2 kadınla birlikte olduğunu öğrendi. Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen olayda genç kadın, harekete geçerek komşusundan da yardım isteyerek eşinin bulunduğu ikamete geldi.