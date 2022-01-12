Uyuşturucu partisine eş baskını! Ciciş Kardeşleri işletmeci kocasıyla basıp ihbar etti!

Skandalları ile gündeme sık sık gelen Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler bu kez Bodrum'da yakayı ele verdi. Boşanma aşamasında olan genç kadın, komşularının kendisine haber vermesiyle eşinin evlerinde 2 kadınla birlikte olduğunu öğrendi. Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen olayda genç kadın, harekete geçerek komşusundan da yardım isteyerek eşinin bulunduğu ikamete geldi.
EŞİNİ ESRA VE CEYDA ERSOY KARDEŞLERLE YAKALADI
Eşinin kendisine zarar vermesinden çekinen genç kadın, komşusundan tartışma anını kamera kaydına almasını isteyerek ikamete girdi. İkamette Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerle birlikte oturan M.Ö.'nün uyuşturucu madde kullandığını belirten genç kadın, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak taraflar hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönünde ihbarda bulundu.
İhbar üzerine soruşturma başlatan savcılık M.Ö.'nün ifadesine başvurdu. M.Ö., hayatında bir kez İzmir'de uyuşturucu madde kullandığını, Esra ve Ceyda kardeşleri Bodrum'da otogarda gördüğünü kız kardeşlerin kendilerini Çeşme'ye bırakmalarını istediğini ancak bu teklifi kabul etmediğini anlattı. Daha sonra Esra ve Ceyda Ersoy'un bir sonraki gün Çeşmeye gitmeye karar verdiklerini ardından ikametlerine geçtiklerini ifade etti.
KANLARINDA UYUŞTURUCU ARAYACAKLAR
Uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyleyen M.Ö., serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında savcılık Esra ve Ceyda kardeşlerin uyuşturucu madde kullandıklarının tespit edilmesi için tahlil yapılmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği Esra ve Ceyda Ersoy'un kanında uyuşturucu bulunup bulunmadığının belirlenmesi için tahlil yapılmasına karar verdi.
İNFAZ DOSYALARI DA İNCELEMEYE ALINDI
Esra Ersoy'un 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından hakkında daha önce trafikte polis memuruna saldırmaktan ceza aldığı ortaya çıkmış, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Esra Ersoy'un 5 ay 27 gün hapis cezası aldığı ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulandığı belirlenmişti. Kardeşine zarar verdiği gerekçesiyle aldığı cezayla infazını yakan Ersoy'un denetimi ihlal ettiği gerekçesiyle dosyası tekrar incelemeye alınmıştı.