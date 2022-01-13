47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ’un selülit görünümlü bacakları olay oldu!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.
2022'ye de hızlı başlayan Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte yeni yıl pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuş oldukça konuşulmuştu. Pınar Altuğ'un yeni yıl paylaşımına kızı Su damga vurmuştu.
Pınar Altuğ'ın paylaşımlarında kızı Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemiyor.
"TIPATIP BABASINA BENZİYOR"
Kullanıcılar, 'bir kız bu kadar mı babasının aynısı olur', 'sanki baba biraz', 'tıpatıp babasına benziyor', 'mutluluğunuz daim olsun' gibi yorumlarda bulunmuştu.
Yeni yılda da paylaşımlarına ara vermeyen 47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak hayranlarına sürpriz yapmıştı. Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağmıştı.
Pınar Altuğ sık sık nostaljik paylaşımlarıyla gündem oluyor. Pınar Altuğ kızı Su'ya hamile olduğu kareyi "Çok seviyorum bu fotoğrafı ❤️ Kuzum karnımda 6 aylık" notu ile paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu, son olarak 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. Birbirinden bomba itiraflarda bulunan Pınar Altuğ, "Kaşınanı kaşırım!" sözleriyle de dikkat çekmişti.
"KIZIM GEREKTİĞİ KADAR SOSYAL MEDYADA"
Kızı Su Atacan ile ilgili konuşan Altuğ, "13 yaşına girdi. LGS döneminde. Ergenlik ile sınav dönemi bir araya girdi. Pandemi ona iyi geldi biraz. Eğlenceli bir anne-babayız. Evde hayvanlarımız var, okula gittiğinde biraz aklı evde kalıyordu. Pandemide hem okulu hem de evi yaşadı" dedi.
Sunucu Fatih Altaylı'nın "Kızını sosyal medya taşıyan annelerden değilsin" yorumuna ünlü oyuncu, "Gerektiği kadar. Ne çok ortada, ne de çok saklıyorum. Sosyal medya benim için bir yandan iş, bir yandan da eğlence. Şimdiki gençlik zaten her şeyi paylaşmanı istemiyor" karşılığını verdi.
"HAKSIZLIĞA GELEMEM"
Zaman zaman sosyal medyada takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla magazin gündemine gelen Pınar Altuğ, bu konuda şunları söyledi:
"Kaşınanı kaşırım, yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim."
"13 YILLIK EVLİYİZ HALA BUNLARA TAKILIYORLAR"
Eşi Yağmur Atacan ile ilgili yorumlara da değinen tescilli güzel, "Kocamın umurunda olmaz. 13 yıllık evliyiz, hala yaş farkına sallıyorlar. Yağmur'u tanıyan 'Neden?' diye sormuyor. Kocam ile dünyanın her yerine her şartla giderim" ifadelerini kullandı.
"PINAR, YAĞMUR'DAN KISA"
Pınar Altuğ'un çok sık topuklu ayakkabı giymesi üzerine geçen diyalogda, programın diğer konuğu Birol Güven, "Ben onu ayakkabısız gördüm. Teknesini yıkarken. Kimse bilmez eşi Yağmur'dan kısa. Gözlerimle gördüm" dedi.