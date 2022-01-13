Annesini koronavirüs yüzünden kaybeden Emine Ün gözyaşlarına hakim olamadı: İyi ki bana bulaştırdı...

2 yıl boyunca biz hep 'anneme Koronavirüs bulaştıracağız' diye korkardık. Ama annem bana geçirdi. Ve 'iyi ki geçirmiş' diyorum çünkü onun o son zamanlarını hep birlikte geçirdik. O da bana bir hediye oldu. Lütfen çok dikkat etsin herkes. Bu çok hayati bir mesele."