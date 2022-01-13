Elçin Sangu eski menajerinin açtığı milyonluk davayı kaybetti!

Menajer Başay Okay, Elçin Sangu'nun sözleşmeyi feshettiğini iddia ederek dava açmıştı. Mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde "Oyuncu Elçin Sangu 31 Aralık 2015 tarihinde noterden ihtarname çekerek 'Ajans-Sanatçı Sözleşmesi'ni tek taraflı ve haksız olarak feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak abla şefkatiyle Elçin Sangu'ya yaklaştım. 2012 yılında sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Elçin Sangu'ya iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım. Sangu'nun imzaladığı tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Elçin Sangu'ya oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu eğitimi verdim, onu prova ve çekimler için hazırladım. Elçin Sangu'ya bir abla gibi kol kanat gerip, kendime gelen teklifleri de Elçin Sangu'yla ilgilenebilmek için kabul etmedim.
DAVA AÇTI
Tüm bu fedakarlıklara rağmen onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı'yla görüştü. 31 Aralık 2015 tarihinde de sözleşmeyi feshetti ve başka ajansa çalışmaya başlayan Elçin Sangu hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı" ifadelerine yer vermişti. Başay Okay, 100 bin dolarlık cezai şart ücreti ve bunun yanı sıra mahrum bırakılan kazanç payının hesaplanması talebinde bulunmuştu.
ELÇİN SANGU DURUŞMAYA KATILDI
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Elçin Sangu ve taraf vekilleri katılım sağladı. Başay Oktay'ın avukatı davanın kabulünü talep etti. Elçin Sangu'nun avukatı davanın reddine talep etti.
"BİZ AĞLAYARAK AYRILDIK"
Duruşmada beyanda bulunan ünlü oyuncu Sangu, "Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak "Ben sana yetemiyorum" dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor. Bu yönde tanık beyanı var. Kendisi ertesi günü mail atarak "100 bin TL verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil" dedi. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren kendisidir. Anlaştığım firmalarla yazışma dışında hiç bir ilgisi yoktur. Yaptığı işlemler bağlayıcı değildir. Tüm olaylar sonunda mahkemelik haline geldik" dedi.
MİLYONLUK DAVA BİTTİ
Mahkeme, kararını açıkladı. Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay'a cezai şart bedeli olarak 100 bin dolar ve kazanç kaybı için 2 milyon 378 bin TL'yi dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Davayı kaybeden Elçin Sangu duruşma sonrasında "Süreç devam ediyor. Karara itiraz edeceğim" diyerek adliyeden ayrıldı.