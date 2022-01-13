Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor! Kuruluş Osman’ın dönüşü muhteşm olacak!

SELÇUKLU TAHTI TEHLİKEDE

Osman Bey'in yakalanması ile rahat bir nefes alan Tekfur Nikola, can düşmanı ile işbirliği yapan Tekfur Kosses'le yüzleşirken; Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için doğru fırsatı yakaladığını düşünerek Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar. Vezir Alemşah'a engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.