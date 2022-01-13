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Giriş Tarihi: 13.1.2022 14:53 Son Güncelleme: 13.1.2022 15:43

İbrahim Tatlıses’in o sözleri eski sevgilisi Gülçin Karakaya'ya mı? İmparator açtı ağzını yumdu gözünü…

İbrahim Tatlıses’in o sözleri eski sevgilisi Gülçin Karakaya’ya mı? İmparator açtı ağzını yumdu gözünü…

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, aşk hayatıyla da sık sık gündem olanlardan. İbrahim Tatlıses’in hayatın giren kadınlar magazin gündeminde de sıkça yer alıyor. İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. Barışma isteği eski sevgilisi Gülçin Karakaya tarafından reddedilen İbrahim Tatlıses'ten sert tepki geldi. Ünlü sanatçı, "Nankör insanı hepten sileceksin" paylaşımıyla eski sevgilisi Gülçin Karakaya’ya sitem etti. İbrahim Tatlıses, sosyal medyada paylaşımda zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İmparator bu kez açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya aşkı Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Tatlıses bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Show programının çekimleri için sık sık İstanbul'a gelen Tatlıses, iddiaya göre sevgilisiyle yeniden barışmak istedi. Karakaya bu isteği geri çevirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü türkücü, isim vermeden eski sevgilisine sitem etti.

Twitter'dan 'Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!' mesajını paylaştı.

Öte yandan; İbrahim Tatlıses, daha önce takipçilerine ilginç bir soru sormuştu.

Tatlıses paylaşımında "Müzik mi aşktan doğar yoksa aşk mı müzikten doğar? İşte bunu tam 50 sene önce Şanlıurfa'da kapaklı pasajında bir bantçı dükkanım vardı merdiven inişine yazmıştım; o gün bu gündür bir türlü çözemedim ben yazdım ben çözemedim! Sizce hangisi?" demişti.

"BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ"

43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yeni paylaşımda bulunan Gülçin Karakaya, bu karesini, 'İbrahim Tatlıses gözüyle' diyerek Instagram hesabının story bölümünden paylaştı.

İbrahim Tatlıses daha öncede 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılmıştı.

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silmişti.

İbrahim Tatlıses şimdi de uzun bir aradan sonra aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı.

68 yaşında ve 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

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İbrahim Tatlıses’in o sözleri eski sevgilisi Gülçin Karakaya'ya mı? İmparator açtı ağzını yumdu gözünü…
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