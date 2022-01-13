İbrahim Tatlıses’in o sözleri eski sevgilisi Gülçin Karakaya’ya mı? İmparator açtı ağzını yumdu gözünü…

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya aşkı Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Tatlıses bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız yollarını ayırdı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü türkücü, isim vermeden eski sevgilisine sitem etti.
Twitter'dan 'Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!' mesajını paylaştı.
Öte yandan; İbrahim Tatlıses, daha önce takipçilerine ilginç bir soru sormuştu.
"BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ"
43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Yeni paylaşımda bulunan Gülçin Karakaya, bu karesini, 'İbrahim Tatlıses gözüyle' diyerek Instagram hesabının story bölümünden paylaştı.
İbrahim Tatlıses daha öncede 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrılmıştı.
Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silmişti.
İbrahim Tatlıses şimdi de uzun bir aradan sonra aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.
Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı.