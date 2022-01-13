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Giriş Tarihi: 13.1.2022 17:07 Son Güncelleme: 13.1.2022 17:07

Kardeşlerim'de Oğulcan'ın beklenmedik hamlesi!

Kardeşlerim’de Oğulcan’ın beklenmedik hamlesi!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle  Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kadrosunda; Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga) ve Nilsu Yılmaz (Cemile) gibi isimlerin bulunduğu, atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümüyle 15 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek.

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Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir.

Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim'de Oğulcan'ın beklenmedik hamlesi!
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