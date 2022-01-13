Kardeşlerim’de Oğulcan’ın beklenmedik hamlesi!

"İLERİDE GÜZEL GÜNLER VAR DEMİŞLERDİ, DAHA NE KADAR GİDECEĞİZ?"

Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir.