Kardeşlerim’de Oğulcan’ın beklenmedik hamlesi!

Kadrosunda; Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga) ve Nilsu Yılmaz (Cemile) gibi isimlerin bulunduğu, atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümüyle 15 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek.
"İLERİDE GÜZEL GÜNLER VAR DEMİŞLERDİ, DAHA NE KADAR GİDECEĞİZ?"
Emel'in yaralanmasından dolayı kendilerini suçlu hisseden İlknur ve Burhan, Eren kardeşlere destek olmaya çalışırken; Resul'ün okula getirdiği yeni soluk, tüm sınıfı heyecanlı bir müsabakada, iki ayrı takım olarak karşı karşıya getirir.
Suzan ve Resul cephesindeki gelişmeler, Ayla'yı yeni bir karar almak durumunda bırakırken; sürpriz bir yemek daveti alan Eren ailesi, Oğulcan'ın beklenmedik hamlesiyle korkutucu bir durumun içine düşer.