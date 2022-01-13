Niyazi bey eşinden af diledi

Esra Erol
, hafta içi her gün atv
'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program önceki günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu.
Kantar Medya
tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,75 izlenme oranı ve yüzde 26,33 izlenme payı alarak birinci oldu. Programda iki çocuk babası olan Niyazi Bey eşini ve çocuklarını bırakarak Hatice Hanım
'la birlikte olmuş, daha sonra pişmanlık duymuştu. Canlı yayına elinde çiçeklerle gelen Niyazi Bey, eşi Zeliha Hanım
'dan eve geri dönmek için af diledi.