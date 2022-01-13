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Giriş Tarihi: 13.1.2022 14:09 Son Güncelleme: 13.1.2022 14:14

Özlem Yıldız’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı! Tüm dikkatleri üzerine çekti…

Özlem Yıldız’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı! Tüm dikkatleri üzerine çekti…

Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu Özlem Yıldız, yaptığı açıklamalar dikkatleri üzerine çekti. Özlem Yıldız 2005’te evlendiği iş insanı Sinan Serter’den 2013’te boşandı. Sonrasında nikah masasına oturmaya yanaşmadı. Her fırsatta “En büyük aşkım oğlum Demir” diyen sunucu, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte merak edenler için Özlem Yıldız’ın dikkat çeken aşk itirafı ve güzellik sırları…

Özlem Yıldız 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Sonrasında nikah masasına oturmaya yanaşmadı. Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen sunucu, özel hayatını anlattı.

"Mutlu olmak için hayatıma birinin girmesine gerek yok."

Posta'nın haberine göre; "Asla 'Evlilik istemem' demiyorum. Ama mutlaka evlenmeliyim gibi bir düşüncem ve derdim de yok. Yeniden nikah masasına oturmam için çok ama çok aşık olmam lazım."

"Hayatıma girecek kişinin mesleğime saygı duyması şart. Aksi mümkün değil. Ekrandan uzaklaşmam."

"Moralim bozuk olduğu zamanlar yalnız kalmak isterim. Tek başıma çıktığım kısa tatiller iyi gelir."

'HİÇ DİYET YAPMADIM'

Her zaman formunu korumayı başaran Özlem Yıldız, "Yaşamım boyunca kilolu dönemimi hiç hatırlamıyorum...

Günde iki öğün besleniyorum. Haftada en az iki gün spor yapıyorum. Erdem Temellioğlu ile çalışıyorum" diye konuştu.

EVİN NEŞESİ

Özlem Yıldız, "Köpeğimiz Latte evimizin neşesi. Çok akıllı, çok da oyuncu. Demir'e ayrı bir düşkün" dedi.

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Özlem Yıldız’dan yıllar sonra gelen aşk itirafı! Tüm dikkatleri üzerine çekti…
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