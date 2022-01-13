Sevda’dan şok itiraf! “Niyazi Bey Zeliha Hanımı kandırıyor hala annemle birlikte”

Duydukları karşısında şok olan Zeliha Hanım gözyaşlarını tutamadı ve eşini neden hala Hatice Hanımı aradığını sordu. Niyazi Bey'i ise bu sorulara sevda ben onun babası olayım annesini bırakmayayım diye böyle yapıyor. Ban güvenmiyorsan ipleri koparalım benim seni bekleyecek vaktim yok diyerek Zeliha Hanıma yanıt verdi. Sorulan sorulara karşılılık rahat tavırlarıyla tepki çeken Niyazi Bey hem izleyenlerden hem Esra Erol'dan tepki aldı.