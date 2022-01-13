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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Sevgilisi zengin olan podyuma çikabiliyor

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Sevgilisi zengin olan podyuma çikabiliyor

Yağmur Ayaz, “Mankenlik mesleği bitti” dedi, nedenini ise şöyle açıkladı: “Artık en iyilerden biri olsan bile defileye çıkarmıyorlar. Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor. Mankenlere ücret bile verilmiyor”

O ARTIK AKADEMİSYEN
1 metre 17 santimlik bacaklarıyla 'Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni' unvanını elinde bulunduran Yağmur Ayaz, mesleğini bırakıp akademisyenliği seçti. Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden okul birincisi olarak mezun olan ve master'ını yapan tescilli güzel, mankenliğin son dönemde büyük bir yozlaşma içinde olduğunu söyledi.



DEFİLEYİ SEVGİLİLERİ YAPIYOR
Ayaz şöyle dert yandı: "Bazı mankenler isim yapmak için sevgililerine defile yaptırıyor. Koreograflar kendilerine ücret ödeyen mankenleri podyuma çıkarıyor. En iyilerden biri olsan bile iş yapamıyorsun. Sadece zengin sevgilisi olanlar çok kolay şekilde podyuma çıkabiliyor. Mankenlere para bile verilmiyor."

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Sevgilisi zengin olan podyuma çikabiliyor
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