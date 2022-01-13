Sevgilisi zengin olan podyuma çikabiliyor

O ARTIK AKADEMİSYEN
1 metre 17 santimlik bacaklarıyla 'Türkiye
'nin en uzun bacaklı mankeni' unvanını elinde bulunduran Yağmur Ayaz, mesleğini bırakıp akademisyenliği seçti. Akdeniz Üniversitesi
Felsefe Bölümü'nden okul birincisi olarak mezun olan ve master'ını yapan tescilli güzel, mankenliğin son dönemde büyük bir yozlaşma içinde olduğunu söyledi.
DEFİLEYİ SEVGİLİLERİ YAPIYOR
Ayaz şöyle dert yandı: "Bazı mankenler isim yapmak için sevgililerine defile yaptırıyor. Koreograflar kendilerine ücret ödeyen mankenleri podyuma çıkarıyor. En iyilerden biri olsan bile iş yapamıyorsun. Sadece zengin sevgilisi olanlar çok kolay şekilde podyuma çıkabiliyor. Mankenlere para bile verilmiyor."