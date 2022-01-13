Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor

DEFİLEYİ SEVGİLİLERİ YAPIYOR



Ayaz şöyle dert yandı: "Bazı mankenler isim yapmak için sevgililerine defile yaptırıyor. Koreograflar kendilerine ücret ödeyen mankenleri podyuma çıkarıyor. En iyilerden biri olsan bile iş yapamıyorsun. Sadece zengin sevgilisi olanlar çok kolay şekilde podyuma çıkabiliyor. Mankenlere para bile verilmiyor."

Mankenlik yaptığı dönemlerde bacak boyu ile fark yaratan Yağmur Ayaz, podyum yerine eğitimi seçti. Yağmur Ayaz, Ebru Güzel'den sonra doktora yapan ikinci manken oldu.